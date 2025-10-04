Una flotilla para Feve

Creado: Actualizado:

Cómo convertir un presunto fracaso en sonado triunfo. En una sacudida que levante conciencias y voluntades. Aunque en el caso del tren leonés el reiterado y muy tramposo embuste no entrara ni de lejos en el argumento previsto de un larguísimo y vergonzoso vodevil que mantiene de rodillas a la provincia. Acogotada por la pereza de los representantes en quienes ha puesto su confianza, traicionada por todas y cada una de las siglas políticas que se han apuntado a la rentabilidad y la demagogia pero no han sido capaces, en 15 años, de arrancar un mísero papel en Madrid que pretenda desenredar el entuerto.

Nadie que ponga voluntad política, no se requiere más, para devolver a la montaña leonesa lo hurtado. Apenas poner la guinda a la obra ya realizada. Que el tren de Feve llegue de nuevo a Padre Isla, y salve la condena de naufragar en La Asunción. Con la vía, plagada de torpezas y desidia pero construida al fin, criando malvas.

Mucho ha tenido que remar la Plataforma en Defensa de Feve para que Transparencia del Gobierno se haya visto obligada a reconocer que desde 2011, cuando el ferrocarril dejó de llegar a la estación de Matallana, no se ha movido en el ministerio ni un documento para buscar respuesta a la herida del tren inconcluso.

Duele más que hayan estado largando y apuntándose tantos de logros y avances quienes hacen caja a nivel local. Por ignorancia o por deslealtad, eso les toca ya a ellos explicarlo.

La cuestión ahora es cómo reaccionará el paisanaje leonés. Más, la verdad, no se le puede pinchar.

Quizá el desembarco interruptus del tren en León logre despertar una corriente como la de la flotilla de Gaza. El fracaso en la entrega de alimentos y las detenciones conforma el nudo central de su representación pero, al margen de monsergas colaterales, logra poner el foco en el genocidio, la masacre y el horror del hambre. Un latigazo mediático nunca libre de intrigas y de egos, pero que revuelve al fin sobre un drama inexplicable.

¿Qué tiene que pasar para que León logre desatar esa sacudida en defensa de lo propio? Ojalá que la causa de Feve consiga llegar a buen puerto.