León experimentará la justicia ejemplar

Bolaños ha presentado en León un programa piloto para Castilla y León que busca agilizar los procesos judiciales mediante la progresiva implementación de procedimientos telemáticos. Esta iniciativa no solo promete reducir los tiempos de espera que tanto frustran, sino que aspira a un modelo donde sea cotidiano celebrar un juicio en León con abogados en La Coruña, testigos en Huelva y peritos en Barcelona, por ejemplo. Es, sin duda, un paso audaz hacia una justicia más accesible, eficiente y adaptada a los nuevos tiempos. La desaparición de los juzgados convencionales en favor de los Tribunales de Instancia es uno de los pilares de esta reforma. Este programa es un momento único para que Castilla y León lidere la transición hacia una justicia ejemplar.