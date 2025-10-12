¿Todos de León?

Creado: Actualizado:

Pónese tontín de lagrimita floja el cazurrillo si se arranca alguien por esa tonada que canta en son lastimero el «Todos somos de León, contentos de ser de aquí, paso la vida cantando y suspirando León por ti. Si me sacan de León, yo no sé cantar, yo no sé reír»... lagrimita que debería convertir en flor de vergüenza o pago de culpa si alguien le dice que no se trata precisamente de una canción leonesa, ¡jodó!, aunque aquí se tenga por himno de «saudade» patriotil. Sinceridad, paisano. Es canción gallega y galleguísima nació en 1929, «Cantiga de Marín» por más señas. Se desconoce su autor, aunque se cree que pudo tratarse de un músico de esa localidad emigrado a Argentina que mantuvo correspondencia con otro marinense, Francisco Landín, que le hizo los arreglos: «Eu de Marín ausenteime, moi lonxe fun a vivir, pasei a vida chorando e sospirando, Marín, por ti. Eu non sei cantar, eu non se sei reír; sen os airiños da ría eu non sei cantar, eu non sei reír». ¡Pillados!: aquí un cazurrete pispo ladroneó la cosa; y no sólo la música, también la letra, teniendo tan sólo que meter morcillita y cambiar Marín por León. Por la cara. Y así vamos hoy sacando pecho, poniendo pendoneta propia al ladroneo y haciendo grandón el verbo con un «todos somos de León» como buscando olvidar que esto nació sólo gracias a repobladores asturianos, gallegos, vascos, mozárabes cordobeses, toledanos, franceses, castellanos... y ensalzando el orgullito de ser de aquí, que no les parece tanto a los muchos que tuvieron y tienen que emigrar nada contentos.

Recuerda Gonzalo Garcival una cena de leoneses en Madrid cerrada con cánticos regionales y ahí Fernando Suárez, que bien sabía, interrumpiendo a Félix Pacho Reyero con «¡esa tampoco es de León!», pues sones vecinos los arrampló a menudo la falta de ingenio propio o de identidad cazurra. Hasta el propio himno de León es descarado plagio de la entrada de «Los sitios de Zaragoza» y de una marcha militar austriaca que Odón Alonso nos coló tan pichi... ¡¡y esa letra de Pinto Maestro!!... es de las que piden cantarse a boca cerrada o con un lorolo como el himno nacional en las gradas.