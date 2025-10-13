Un Planeta cercano

Creado: Actualizado:

El Grupo Planeta, cuya editorial insignia es la que lleva el nombre del Grupo, celebró el pasado año el 75 aniversario de su fundación (1949). Según destacó entonces la propia editorial, ha vendido más de mil millones de ejemplares de libros en su historia. Una cifra que, más tratándose de libros, marea y viene a confirmar la labor social y cultural llevada a cabo durante este tiempo, con tramos muy convulsos y un desierto lector durante largos períodos. La constatación de los datos y su inserción en la propia dinámica de la historia certifican su propia fortaleza y proyección nacional y universal.

El Premio Planeta ha jugado y juega un papel importante en este entramado. Sin ninguna duda, por la cercanía y, como consecuencia, por el seguimiento popular, una de las virtudes que lo adornan. Y está a punto de fallarse en su septuagésima cuarta edición, que en principio ha batido el récord de participación con 1.320 novelas presentadas. Seguramente porque este año han coexistido dos modalidades de entrega: el tradicional envío impreso por correo postal a la sede de la editorial, con 33 obras, y el envío en formato digital a través de la web, con 1.287 manuscritos. Esta cifra de participación confirma el interés que despierta este galardón en el ámbito literario de habla hispana. No ha de olvidarse que el Premio Planeta de Novela 2025 otorgará 1.000.000 de euros a la obra ganadora y 200.000 a la finalista. Además de ser el más dotado de las letras hispánicas y el segundo del mundo, es el que cuenta con una mayor acogida entre los lectores. Pasado mañana, miércoles 15, festividad de Santa Teresa, se conocerán los ganadores en el marco de una cena literaria en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. El Jurado está integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López.

La procedencia de las novelas recibidas este año es muy diversa. Especialmente de América (580), aunque no faltan de varios países europeos, africanos y asiáticos. Y, por supuesto, de España (687). Aunque medio centenar de originales no especifican provincia, de León llegaron al menos 7 títulos.

Una verdadera fiesta literaria de cercanía, un auténtico gozo lector. Octubre tiene esta cita ineludible en el calendario de la creación. Merece la pena celebrarla.