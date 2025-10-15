El último chiste del CIS

Creado: Actualizado:

Es un hecho comúnmente aceptado que el CIS, antaño prestigioso centro de estudios demoscópicos, de la mano de José Félix Tezanos se ha convertido en una suerte de prolongación del departamento de propaganda de La Moncloa. En esa estela de servidumbre al Gobierno ha publicado un último sondeo en el que consigna una ventaja de 15 puntos al PSOE respecto del PP aupando a Vox hasta tan solo dos puntos por debajo de los populares. La encuesta de Tezanos ha sido recibida por buena parte de los medios como si se tratara de un chiste, vista la tendencia sostenida de la mayor parte de los estudios de intención de voto de los últimos meses, en los que el Partido Popular lideraba a distancia considerable del PSOE las expectativas en porcentaje de votos y en la proyección del número de escaños.

Lo más llamativo del mencionado sondeo es que se hace público tras recoger opiniones de los ciudadanos en un espacio de tiempo en el que los días se cuentan por escándalos relacionados con casos de presunta corrupción. Desde novedades sobre el «caso Ábalos/Koldo» procedentes de los informes de la UCO que señalan una posible vía de financiación irregular del PSOE —el comentado caso de los sobres con dinero en efectivo que circulaban por la sede central del partido en la madrileña calle Ferraz—, a nuevas diligencias del magistrado que instruye el caso en el que está imputada por varios delitos Begoña Gómez, la esposa del presidente.

Por no hablar de la anunciada cita —3 de noviembre— para que se inicie en el Tribunal Supremo el juicio contra Álvaro García Ortiz fiscal general del Estado, investigado por la presunta revelación de secretos en un caso cuyo impulso remitiría a instancia políticas superiores. En este escenario al que se podría añadir el bloqueo parlamentario que hasta el momento le ha impedido al Gobierno presentar un proyecto de Presupuestos incumpliendo lo establecido en la Constitución —vamos ya por la tercera prórroga— cuesta no ya creer sino otorgar la menor credibilidad al último chiste sociológico del agradecido señor Tezanos. La conclusión a la que muchos han llegado es que, de ser ciertos los datos del último CIS, Pedro Sánchez estaría anunciando la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones. Sería la prueba del algodón.