Altavoz nacional para Priaranza

Creado: Actualizado:

Ayer se cumplieron 25 años de la histórica exhumación de los llamados 13 de Priaranza, la primera fosa del franquisimo abierta con fórmulas científicas para buscar la identificación de las víctimas. El acontecimiento tuvo reflejo nacional anoche con un especial en La 2 y en 24 Horas de RTVE, presentado por Xabier Fortes. El ente público fue más allá y anunció que ha firmado un acuerdo con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para elaborar el primer mapa audiovisual de las exhumaciones, un proyecto multimedia que lleva por título El país de las 6.000 fosas y con el que sus responsables pretenden «vertebrar la memoria» de las fosas de la guerra y del franquismo.