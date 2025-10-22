La culpa es de la UPL

Creado: Actualizado:

No hemos escrito sobre la negativa de las Cortes de Castilla y León a discutir siquiera la moción que llevó la UPL de una consulta popular sobre la autonomía de León, en la que seguramente era la primera iniciativa emanada de la nueva lideresa leonesista, Alicia Gallego, tras cien días en el cargo. No supone mucha novedad ideológica, al menos no en el sentido de ahondar en un programa político novedoso con el que presentarse a unas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, para arañar votos de alguno de los grandes espectros existentes. Pero, con todo, ha «inquietado» a los actores de la alternancia: los populares han desestimado la propuesta de referéndum sobre la Región Leonesa aduciendo fundamentos legales, y los socialistas se han abstenido, que es una forma de decir «no» como otra cualquiera, aunque más cobarde. Parece ser que desde 2007 se carece de un reglamento regulatorio específico para consultas de este tipo: que han olvidado legislarlas, vamos, también los leonesistas, que quizá eran los más interesados. Así las cosas, las Cortes, como si fueran Def Con Dos, han proclamado: «La culpa de todo la tiene Yoko Ono». Es decir, la UPL. Y algo de eso quizá haya, aunque no el sentido que apuntan los procuradores.

La desconexión puede ser en los dos sentidos. Uno considera que Castilla se merece una autonomía propia y por eso, en muchas columnas, vengo a coincidir en la reivindicación con el leonesismo, pero a uno le anima distinto espíritu: el de creer que Castilla está injustamente parcelada en cuatro autonomías y que en esta que estamos bastaría con echar a León para comenzar a recuperar el ensueño franquista de la Gran Castilla, que por cierto ahora lo defienden partidos y asociaciones que se proclaman progresistas, cuando no de izquierdas (vamos, que ahora es una idea chachi), aunque populares y voxeros nieguen al leonesismo la posibilidad nada más de debatir esa partición. Cosa que, a mi juicio, también es culpa de la UPL: tendría que haber planteado la cosa como la independencia de Castilla respecto a León y yo creo que otro gallo habría cantado. Al leonesismo le sobra gravedad o le falta sentido del humor. No hay otra. Si yo fuera ellos, comenzaba a recoger firmas ahora mismo a favor de la secesión de Castilla por villas y capitales de Burgos, Palencia y Valladolid. Triunfaban.