Primera campaña sin industria azucarera

El campo leonés afronta este otoño su primera campaña sin plantas industriales para molturar la remolacha. Toda la producción será llevada a provincias límitrofes, en concreto a las factorías de Olmedo (Valladolid) y Toro (Zamora). Una situación impensable no hace tantas décadas, cuando estaban a pleno rendimiento tres centros de elaboración de azúcar: Santa Elvira en León, Veguellina de Órbigo y La Bañeza. El cierre de esta última zanja una larga historia que comenzó a finales del XIX con la cuarta industria, la de Boñar, que apenas estuvo unos años en funcionamiento antes de su cierre en 1905 y su compra por la fábrica de talcos.