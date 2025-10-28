Récord bursátil que refresca la memoria

Creado: Actualizado:

Ayer se produjo un hito en la Bolsa española, en uno de los mejores años de su historia. El Ibex-35 logró batir el máximo que alcanzó el 8 de noviembre de 2007 en 15.945,78 puntos. Han tenido que pasar 18 años para recuperar los niveles perdidos entonces. Una noticia excelente pero que tiene una lectura crítica, al realizar un ejercicio de memoria para recordar aquello de que hablar de crisis era entonces de «antipatriotas». Los brotes verdes, la prima de riesgo, el Plan E, quiebra de las cajas... un negacionismo publicitado de la crisis que los números prueban que arrancó en 2007, pero que fue negada sistemáticamente hasta después de las elecciones de 2008, en las que revalidó la presidencia el leonés Rodríguez Zapatero...