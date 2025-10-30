Susto para el otro León futbolero

Creado: Actualizado:

No son buenos tiempos para el Real Oviedo. El martes cayó en Copa del Rey ante el Ourense, un equipo de Primera RFEF. Pero ayer mismo se levantó con un buen susto. Llegaba una orden de detención contra su presidente. El máximo responsable del Grupo Pachuca, que también es dueño del equipo de fútbol de León (México) está acusado de incumpliar en dos ocasiones la orden de presentarse a un juicio mercantil por unos derechos de televisión. De nuevo llegan problemas para los clubes por esta fórmula de propiedad —hoy en retroceso— de las sociedades anónimas deportivas (SAD) que dejaron los equipos en manos de todo tipo de personas, a veces foráneas, con episodios reiterados de quiebras, fugas, vaivenes y acciones imprevisibles...