'Borgen' pone en evidencia a la Comunidad

Creado: Actualizado:

Castilla y León es la comunidad con menor presencia de mujeres en los ayuntamientos, solo el 31% de los concejales, y una de las que menos alcaldesas (20%), según el estudio El síndrome de Borgen en Castilla y León, elaborado por el graduado en Ciencias Políticas Serguei Sanz Gómez. El trabajo pone de relieve que los ayuntamientos de Castilla y León «son los más desiguales de toda España». El estudio está inspirado en la serie danesa Borgen y en el concepto acuñado por la escritora y periodista Nuria Varela, autora de Feminismo para principiantes, quien definió el ‘síndrome de Borgen’ como la tendencia de las mujeres a acceder menos y permanecer menos tiempo en puestos de poder político.