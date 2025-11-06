A migrar se dijo

Creado: Actualizado:

Zohran Mamdani, 34 años, verbo encendido contra el ruido de oros, bastos, trumps y trombas, ilusionador, no ilusionista, ganó de calle la alcaldía y fue y dijo «Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y, desde esta noche, la gobierna un inmigrante». Además viene el tío y se proclama musulmán y socialista, ¡lavirgen!, lo que aquí llevó a la derechazi a brindar con vinagre y sus hostias dentro: ¡putos moros comunistas, primero te invaden y al final te gobiernan!, ¿lo veis?... ¿cuántas mezquitas se acabarán alzando en Manhattan? Ministros de Netanyahu llaman a Mamdani yihadista del 11-S y piden a los judíos abandonar Nueva York... ¡Nueva York!, ahí nació Trump, apellido emigrante, urbe teñida en irlandés, italiano o polaco, judía y musulmana en algo, rompeolas de razas y credos, hispana en gran medida, sueca y germana, asiática, polinésica, mestiza y rojiza, africana... ¡Nueva York!, resumen de este mundo y el vivir de hoy... ¿acaso no fueron emigrantes o descendientes todos los que hasta hoy la gobernaron, igual que todo presidente de esa nación?...

En la historia natural de este planeta y en la evolución de toda especie el mandato principal fue siempre «¡A emigrar se ha dicho!», o emigras o mueres... migran estacionalmente casi todas las aves, ¿y qué hacen el ñu, la merina o el caribú?, ¿qué hacían el gallego o maragato buscándose el jornal medio año fuera de casa?, ¿y cuántos de bien lejos no emigraron a León para que tengamos un 30% de sangre mora, 40% indoeuropea, 9% judía y el resto vete a saber?, ¿y por qué de antiguo la mitad de esta tierra tuvo que emigrar?... ya desde el Génesis es mandato divino y Yahvé conmina a Noé: id por toda la Tierra y multiplicaos... emigrantes somos y en la lejanía nos encontraremos... incluso anteayer lo solemnizó González Amador, amante «novio de», poniéndose tremendito ante el Tribunal Supremo: «¡O emigro o me suicido!» (lo primero, rapaz, lo primero)... Pero nunca se olvide que «ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió... ni emigres a casa del que emigró», porque Trump sólo te aceptará si eres blanco y te sabes el «Cuatro esquinitas tiene mi cama»...