Un motor contemporáneo

Yoko Ono marca un nuevo hito en la trascendencia del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), que aterrizó hace ya 20 años en la ciudad como un continente de excepción, y ha convertido su contenido en uno de los grandes motores del pujante atractivo cultural de la ciudad, que va mucho más allá de su legado patrimonial e histórico. El extraordinario concepto de los arquitectos Mansilla y Tuñón (autores también del brillante Auditorio Ciudad de León) hace del edificio del Musac un reclamo en sí mismo de la oferta artística de la ciudad. A su abrigo ha crecido en este tiempo una oferta expositiva consolidada además como fuente de riqueza para todo el tejido empresarial leonés. Una realidad que se impulsa desde las instituciones, y de la que quizá tendría que ser más consciente (y por tanto más colaborador) el conjunto de las actividades que se beneficia de este imán en progreso.

La extraordinaria trayectoria de Ono, para muchos eclipsada por su relación con John Lennon, abre hasta mayo un nuevo nicho de sustancioso negocio para León. La exposición de Ai Weiwei acogió a más de 100.000 visitantes, y dejó en la ciudad más de 33 millones de euros. Fueron 13 millones para el museo y más de 20 en el gasto que quienes llegaron atraidos por la obra dejaron en el resto de los negocios leoneses. El estudio realizado por la Junta y la Universidad desveló que por cada euro invertido en el montaje de la muestra, que no son pocos, se generan 19 euros en ganancias. Pocas actividades hay más rentables.

El turismo se ha convertido en el gran motor económico de la provincia. En especial, de la capital leonesa. Que tiene todas las cartas a su favor para desarrollar un modelo que apueste por atraer a viajeros de los denominados ‘de calidad’, esos seducidos por las excelencias gastronómicas, naturales y culturales que dejan dinero en los negocios locales y entretejen un entorno provechoso y sostenible. En el que no puede faltar el nicho Mice (el turismo de negocios y congresos), en el que León puede posicionarse si las infraestructuras lo sostienen. Y ahí está el gran reto. Turismo de calidad, servicios de calidad. ¿El menguado Parador? ¿Una oferta hotelera adecuada? La apuesta no puede ser sólo pública, el empresariado tiene que mover ficha (inversora).