Apoyo de los partidos en el tren de Palencia

Trobajo del Camino volvió a manifestarse ayer para reclamar el soterramiento del tren. Un problema que parece que se extiende a otras ciudades del entorno en las que tampoco se prevén fórmulas para que las vías no cercenen la vida de las ciudades. En la noche del jueves, al grito de ‘Palencia no se rinde’, unas 2.500 personas, respaldadas por los representantes de todos los partidos políticos, salieron a la calle para exigir a Adif y al Ministerio de Transportes que cumplan con el soterramiento de las vías y no instalen las pantallas acústicas que dividirán aun más la ciudad. «Pantallas no, soterramiento ya» fue el lema elegido por la Federación de Asociaciones de Vecinos de esta ciudad.