¿Corre corriente?

Preguntado por ese obispo de Cádiz denunciado por abusos sexuales, el jefe de los obispos españoles, Luis Argüello, dijo mirar a la vez y a la par (¿como si fueran lo mismo?) el dolor de la víctima como presunta y el dolor del acusado en su presunción de inocencia, ¡ooole esa larga cambiada!, aunque a Roma le parezcan tan claras las evidencias, que ordenó investigar y proceder con ese prelado que ya presentó su renuncia, asunto que no citó Argüello (y dedicó sólo dos líneas a la pederastia) en su discurso del pleno de la Conferencia Episcopal, en el que, sin embargo, se felicitaba de horizontes al señalar el «giro católico» que a su juicio está viviendo la sociedad, citando como ejemplos el disco de Rosalía «Lux» y la película «Los domingos» con una chica queriendo ser monja de clausura. «Algunos hechos ocurridos en las últimas semanas hablan de un giro católico, de una corriente católica»... ¿de verdad?, ¿de ayer para hoy?... No se haga tantas ilusiones, monseñor, ¿giro católico?... lo mismo cabría decirse cuando la cantante Madonna de impacto mundial no dejaba de lucir un rosario a modo de collar mientras cantaba en bragas. Como postura emocional lo religioso bien llega a venderse en un tiempo de sólo sensaciones y en una sociedad del espectáculo. En un vacío de valores, en un caos de ideas, en este circo de extremos que excluye lo ponderado, ¿cómo no refugiarse algunos en un arpegio angélico bajo palio milagroso?, ¿cómo no acordarse de santa Bárbara con lo que está tronando?, ¿quién no acude al chamán cuando ve al jefe de la tribu fumar diparates?... Es viejo lo de «la religión es el opio del pueblo»... ¡a ver si aquí va a ser sólo el jefe el único que fuma!... y no queda otra que huir de la realidad al consuelo mágico que reconforta... hasta que el humo del incienso se esfuma y cesan los acordes de las arpas arcangélicas volviendo a batir el tímpano el ruido de los días, el eco de los robos, la efímera alegría y las gradas del bobo. Y aquí viene Sócrates preguntando a monseñor: ¿en qué se parece la corriente católica que corre, según usted, a una corriente cristiana que ni corre ni se la intuye?... ¿sabemos diferenciar fe de fetiche?...