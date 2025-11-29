Creado: Actualizado:

Todo va bien. Es buen momento para que las empresas inviertan, y la ciudadanía se entrega sin miramientos a la suma de consumismos de rebajas y espíritu navideño, que tan buenas migas hacen a la hora de iluminar las calles y alimentar la ilusión de que en estas semanas todo vale para darse un gusto, por más que sea innecesario o excesivo para los caudales del hogar.

Para la mayoría de las familias leonesas (la suma de pensionistas y empleados públicos) llega una extra con pedrea: sube la nómina y se refuerza el poderío con las actualizaciones de lo acumulado este año (un 2,5% en los trabajadores de las administraciones, a calcular desde enero; y la paguilla de los pensionistas). Ole y ole.

Para las empresas, pequeños negocios en el 97% de los casos en León, es buen momento para invertir. Lo ratificó esta semana el viceconsejero de Economía y Competitividad en el foro de Unicaja y Diario de León: el empleo da confianza, los que consumen crecen con los inmigrantes, el turismo fluye y, como todos tenemos que comer, la agroalimentación va viento en popa.

Buen momento, matizó Martín Tobalina, entre un cerco de advertencias. Más acá de esa macroeconomía que resiste todo sobre el papel y acaba estrangulando las cajas reales, más acá de las tensiones geopolíticas mundiales y los seísmos que se gestan en las alturas y acaban rompiendo las costuras a pie de calle, el asesino silencioso ha abandonado las portadas pero sigue mordiendo la economía.

La empresarial, insistió el viceconsejero, porque se come los márgenes. Facturar más no es ganar rentabilidad. Machacó en poner el foco en este concepto: no hay competitividad si el beneficio no aumenta y se reinvierte. A veces vender más es perder más.

Para los hogares el dato de la inflación es demoledor. El incremento de precios de los alimentos y bebidas, una escalada que no cesa desde hace ya muchos meses, se acelera anticipándose al ya prematuro encendido de las luces navideñas. No es baladí, el encarecimiento arrastra a toda la cesta de la compra, y ahí se apunta directamente al corazón de las familias y personas vulnerables.

La inflación, el encarecimiento fuera de control, es el 'asesino silencioso' de la rentabilidad de las empresas. También de los ahorros, la hucha en la que esta provincia deposita mucho más que en otras su seguro económico. No menos de la cesta de la compra. Ojo. No hay que dejarse deslumbrar por las pizpiretas luces.