El pueblo, no

Mires donde mires, vayas al pueblo que vayas o lances la oreja al rincón de lo más perdido, ¿escuchaste a dos leoneses, tan sólo a dos al menos, hablar entre sí en leonés, lleunés, lleounés o llionés porque así es como mejor se entienden o les cuadra de maravilla?... ¿?... ¿y qué reinventada lengua es la de ahora que nadie mamó de la madre, nadie habla, nadie necesita, nadie entendería sin fruncir el entrecejo y nadie del pueblo llano está dispuesto a aprenderla con ímprobo esfuerzo ¡y para nada!, como no sean tres urbanoides listines por darse el pisto o repartírselo?... Cierto es que necesitan imperiosamente una lengua para afincar en algo eso de lo identitario, su leonesitis, la diferencia y ese artificioso folklore que teatralmente se intenta resucitar del arcón de lo fósil donde duerme o irremediablemente agonizó. Y cuando políticamente (no sociológicamente, no porque el pueblo lo necesite o le luzca y, aún menos, lo exija) logren con forceps alguna oficialidad institucional como ya se arrempuja en algún ámbito, ¿se impondrá ese leonés como asignatura o postura en todo León, incluidas zonas donde ni siquiera alcanzó eco ninguna de las viejas hablas leonesas, que eran varias y diferenciadas y jamás una sola como ahora se pretende?... Y si toda lengua nace primero del pueblo y llega finalmente tras rodar décadas o siglos a la academia que limpia, fija y da esplendor, ¿qué hace entonces esta lengua leonesa naciendo en alturas cultas o academia (que ni existe) para imponerla después a un pueblo que no la conoce y pasa, pues más que para entenderse valdrá para confundirse sin oler de la misa la mitad?... ¿a qué gente o política interesa?... ¿y a quién más?... ¿al pueblo?... no, al pueblo no, que pide a su crío aprender mejor inglés por tener más despejado así un futuro que además aquí se niega teniendo que buscarlo lejos o lejísimos al ser ya condena vieja. Pero el ministro de Cultura decretó que podrán concurrir a premios nacionales de literatura obras escritas en leonés, oooole ahí. ¿Y las escribe el pueblo?... no... ¿y quién las leerá?... ¿el pueblo?... ¿o una minúscula peña que por ello se creerá además más leonesa que tú y que nadie?...