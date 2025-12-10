De oro y tisú

Creado: Actualizado:

Qué dirá la Virgen cada vez que se vea con las galas ostentosas de la Macarena (imagen de la «Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena»), que el día de la Inmaculada, sonando el pasodoble «Suspiros de España», se presentó a sus enfebrecidos sevillanos tras el escándalo por la última restauración… Virgen sepultada en oro y plata, vestida con carísimas blondas, encajes, pasamanería y un manto recamado en hilo de oro y perlas (más otros cuatro «mantos de salida» que guarda para cada ocasión: el «manto camaronero» de 1900, bordado en terciopelo verde y malla de oro; el «manto de tisú», de brocados de oro; el de terciopelo azul y recamado para el día de su fiesta; el «manto de coronación» de 1963, de terciopelo verde bordado también en oro y con simbolismos de lirios, rosas y cuernos de la abundancia… y uno más, negro de luto, hecho en 1920 para el funeral del torero Joselito el Gallo)… Virgen de pecho sembrado con florones de esmeraldas envidia de botín pirata, soportando su cabeza enorme corona de oro macizo de 4 kls y cruz de diamantes, más otras cuatro coronas de oros y platas enjoyadas atesoradas, con pestañas vivas y la melena de pelo de la actriz Juanita Reina donada al efecto… ¿qué dirá la Virgen ante tanto lujo y ropaje, aquella María vestida con sólo ropas pobres en su Palestina y Judea?... ¿cómo se sentirá cual emperatriz barroca envuelta en fortunón de metal precioso, rica pedrería y, vestida en su ropa interior por camareras y el resto por un vestidor o prioste, mayordomo de hermandad?... ¿y cómo podrá la imagen de esta Virgen cumplir el mandato de su Hijo: «si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dónalo a los pobres y después sígueme»?... (en la braña de Peña Castrón, «una mañana de mayo, un pastorcillo encontró en una mata de romero a la santa Madre de Dios» y comunicó al párroco que Nuestra Señora dijo que quizá tanta devoción a esa Macarena tenga algo de pagana y sólo le recen y rueguen por los milagros del poderoso dios oro que la recubre).