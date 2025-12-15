Subirse al coro

Creado: Actualizado:

España que vuelve a pasos mal dados, podría ver un síntoma en la injerencia del clero en política con las declaraciones del jefe de los obispos, monseñor Luis Argüello (apellido asturiano o leonés con posible tilín babayo o cazurro), metiéndose en berenjenal político y pidiendo «cuestión de confianza, moción de censura o elecciones» por no explicitar un ¡váyase, señor Sánchez!, que es a lo que apunta su dardo en esta primera vez desde 1977 en que la Iglesia pide el finiquito de un Gobierno a las claras. Y Sánchez le replicó «que si quiere presentarse a elecciones, que lo haga con la organización utraderechista Abogados Cristianos y a ver qué pasa». Como era de esperar, el Pp ve legítimas las declaraciones de monseñor (arrimando gracia a su convento) en su pleno derecho a opinar como ciudadano, aunque haciéndolo desde su cargo haga pensar que es la Conferencia Episcopal la que se pronuncia; y eso es palabra de misa mayor, arenga de púlpito de una institución que ha de preconizarse neutral y recordar al cardenal Tarancón, que la presidió en momentos de una mayor y grave tensión política, cuando aseguraba que «la Iglesia no debe mezclarse en política, no es cosa suya». Pero a placer se mezcla hoy como si le fuera mandato divino u obligación teológica, olvidando por demás que a ese gobierno que repudia le votan también unos millones que se declaran o se sienten católicos (de su rebaño, pues) y que prefieren en la gobernación del país o de su pueblo más a una izquierda que les engatusa que a una derecha que les ordeña y manda. Esa realidad es la que redunda aquí para exigir su neutralidad institucional, so pena de demostrar que, además de dos Españas, existen también dos Iglesias, a lo que contribuyen sus sesgos partidistas (y eso que Franco les decía «no se meta usted en política»). Y ahora sólo falta el tonto del culo cantando aquello de «si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad», atizando las ganas de que vuelva a armarse la de Dios... ¡paísss!...