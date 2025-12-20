El blanco España

Creado: Actualizado:

Pregunta a cualquiera por su color preferido… ¿y quién te dirá el blanco, aun sabiendo que es la suma de todos los colores?… pero don Pantone sí... y lo ha elegido como el color para 2026 al ser el color de las nubes llamándolo «cloud dancer», bailarín de nubes, y alegando que «transmite serenidad en una sociedad frenética invitando a la calma, la reflexión y a una nueva página en blanco», mientras al escribir estas líneas miro al cielo y sólo veo nubes grises color panza de burra que en el horizonte se ennegrecen enturbiando presagios. El blanco, se dice, simboliza pureza, bondad, inocencia, simplicidad, modestia, perfección… pero resulta que hay hasta ochenta blancos con nombre propio y no todos llevan la inocencia en su significado o simbolismo. Ese blanco Pantone es blanco suave y ondulante, dice, pero no es blanco albayalde, ni blanco azucena, ni blanco Creta, blanco invierno, blanco isabelino, blanco luna, mármol, moho, nácar, blanco nupcial, blanco roto, ópalo, perla, plata, tiza, yeso… o blanco anémico, cáscara de huevo, blanco cadáver, blanco sebo, blanco sucio… o ultrablanco, el que le pirra a Trump si necesita blanquear negocio, blanquearse o apartar a negros, morenos, amarillos, aceitunos… raza blanca, blanca túnica kuklusklán, batas blancas en laboratorios de la muerte, cheque en blanco para sus caprichos… así que en ese blanco Pantone hay quien ve toque racial y supremacismo.

Entonces, ¡blanco va!, color de nubes, esas parcelas donde el pobre y el loco edifican sus castillos con su jaula reservada al mirlo blanco con que sueñan. Blanca toga cándida del candidato en la Roma patricia. Folio en blanco, abismo de escritores. «Noches blancas» de Dostoievski con la joven Nastenka y su historia de amor, ilusión, desamor y desengaño. Y aquí voy yo pasando del blanco perla o plata y feliz con los cuatro blancos que le bastan al ser y al vivir: blanco nieve, blanco pan, blanco leche... y blanco España, ese color de casa encalada que devuelve al sol el rayo con que quiere herirla haciendo su sombra luminosa y no sombra negra que embosca la traición o al salteador corrupto. Ese blanco elijo para esta nación en 2026.