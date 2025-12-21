Aagesen comparecerá sobre Cerredo

Creado: Actualizado:

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha sido citada a comparecer en la Junta General del Principado, ante la comisión encargada de investigar el accidente que el 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores leoneses en la mina de Cerredo, el próximo 21 de enero. Al día siguiente lo hará el exconcosejero de Industria Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, y el viernes 23, las otras dos extitulares de la cartera de Industria en la etapa de Gobierno de Adrián Barbón: Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo a raíz del accidente de Cerredo. La Comisión reanudará el 12 de enero sus trabajos.