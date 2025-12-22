Esas galletas

Creado: Actualizado:

Otra invasión extranjera de posturitas y modas navideñas que van sepultando las tradiciones propias son las «galletas de Navidad», cuyo símbolo es el «muñeco de jengibre», idéntico por otro lado al de papel que se colocaba aquí en la espalda del descuidado el Día de los Inocentes, broma ya perdida mayormente y ahora hecha galletita que te la meten por la boca mientras en los países centroeuropeos de origen se escucha una sonora risotada que nos dice «¡ingenuos inocentes!, lo tragáis todo, disciplinados alumnos de lo chorri y horterita envuelto en celofán global»... y cuernos rojos de reno lapón como diadema festiva en maripilis, jerseys con lucecitas fatuas, guirnaldas de acebo de plástico y pasto verde, coronas enramadas en la puerta con lacito colorao, lucecitas epilépticas del chino en cada ventana o en chorrón municipal forrando árboles o farolas, papanoeles y trineos de neón, porras de caramelo y chorrás de engaño inundando escaparates, mariascareys trinando consabidos donde se destierra al villancico y almirez, velitas falsas para un inventado ramo ¿leonés?... y todo hay que comprarlo, nada se hace en casa, es Navidad de mostrador y consumo que ya no se trajina en las cocinas donde se recuerda a madres de antaño con parientas o vecinas en un frenesí de horno y masa, pastitas de nata que eran ley en tierra de vacas hoy exiliadas de la vida rural familiar, sequillos de manteca de cerdo y anís, membrillo que destila jalea real, costillas adobadas y curadas para un arroz de fiesta, gran pollastre a la vista que se crió todo un año, lombarda en la huerta de escarcha, compotas de peras carujas en vino, borrachines de leche y canela, dulces de tarro, perfume de obrador esparciéndose por los pasillos de la casa y sonando en la radio cuentos de miedo dulce y campanillas para los críos en vacación aloriada y ruidosa, Navidad de belén con castillo de Herodes, pastores y ríos de plata que se montaba en la salita y que hoy expulsa un arbolito de plástico donde cuelgan bombillitas de pega y mentiras de purpurina... Navidad comprada que con caro hastío se paga... oh, blanca Navidad en gris marengo o medio luto... y que ya sólo te la hacen otros.