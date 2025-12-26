Pastorada va

Creado: Actualizado:

Llegado el rabo del año, tiempo de cuentas y tretas, allá va la pandereta que es la voz de este rebaño. Adiestrados en engaños y en pirulas merengadas, ya en León no queda nada a lo que no se le vea el paño.

Las tortas que da el destino —de cuentas y cuentos plenas— son docenas, son molino donde se muelen las penas a pasito de pollino acostumbrado a cadenas.

Y aquí a este portal venimos... a ofrecerte unos presentes el alcalde y tres ausentes que son doctores en timos; llegan detrás los divinos en tropel de inteligentes, esos que aprietan dientes cobrando por hacer el pino, sumándose a sus patrañas inventores de aeropuertos ¡por León y por España!... y se añaden cinco tuertos nombrados con dedo y maña que hoy son condes saltahuertos.

Vienen detrás rabadanes con gañanes y afiliados diciéndonos que ha empezado el milagro de los panes y se juntan sus diez clanes que lo identitario han pescado, haciendo ley lo inventado, más lo suyo y sus afanes y su llingua y con sus flanes en comandita cuajados. ¡Ganaremos elecciones!, se dicen unos a otros, ¡será año de erecciones!, y aunque sólo somos potros, lucimos de garañones: ¡ahora jodemos nosotros!... y al cazurro que es de cuna le ofrecemos ilusiones, seis museos, mil follones y un castillito en la luna... sin castillas, y con tuna, con leones peleones... hagamos, pues, todo astillas y hogueritas pa mirones... y aun sabiéndose aceitunas, digan alto al Tío Morrones de la Junta y su tontuna ¡como la nuestra, ninguna!, no nos toquéis lo cojones (y son bolitas gatunas).

Vamos, rebaño, vamos, que esto será un belén donde sólo vivan bien los que acaten besamanos, aunque de primos se ven mendigando ser hermanos de cofradía chipén que les ofrezca sostén mientras buscan pillar mango de la maldita sartén... amén... Jesús, no te venga un patatús... y vístete de almacén.

Venid a adorar al niño naciéndonos entre pajas mentales y con sonajas. Y vistámoslo de armiño autonómico y de aliño, con corpiños de una Urraca, reina de Zarandajas, que della hay que mamar con guiños sólo agüita de borrajas. Danos pues, Señor, garrafa... esa... la de albariño.