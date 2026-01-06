El régimen sigue

Creado: Actualizado:

Pese a la satisfacción inicial que, en el ánimo de todo demócrata, pudo haber generado la caída de un tirano como Nicolás Maduro, no deberíamos perder de vista que la detención y posterior traslado a los EE.UU. del dictador venezolano ha sido una acción ilegal contraria al Derecho internacional. Una intervención militar contra un país soberano que, con arreglo a la Constitución norteamericana, tampoco ha contado con la aprobación del Congreso, como aconteció con la invasión de Irak en tiempos de la presidencia de George W. Bush.

Lo hecho hecho está, dirán quienes no ven en este episodio nada más que la desaparición de la escena de un sujeto que se mantenía en el poder recurriendo a la tortura y al fraude electoral. Aún así no debería perderse de vista que el precedente sentado por el presidente Donald Trump —ordenando invadir un país saltándose el Derecho internacional— proporciona una justificación retrospectiva a Vladimir Putin como responsable de la invasión de Ucrania. Y puede que, en un futuro no muy lejano, China para hacer lo propio con Taiwán.

Lo sucedido apareja un mensaje que, en sí mismo, es más inquietante que tranquilizador: la ley es lo que decide el más fuerte. Pero la cosa no queda ahí. Analizado el relato con el que Donald Trump justificó la operación que culminó con la detención —»extracción»— del sátrapa venezolano, resulta muy significativo que habló mucho del petróleo venezolano —recuperación de las plantas y explotación a cargo de compañías norteamericanas— y muy poco de facilitar la transición política de Venezuela hacia la democracia.

Al ningunear a María Corina Machado, líder moral de la oposición al régimen chavista, a quien al parecer Trump no perdona que en su día apostara por Kamala Harris, y, al silenciar la figura de Edmundo González, vencedor de las últimas elecciones celebradas en el país, sus palabras dieron paso al desconcierto al mencionar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, valida del defenestrado Nicolás Maduro y pilar del régimen. Dicha mención sugiere que estamos ante un posible pacto. Que el brillante operativo militar pudo ser facilitado por la traición de algunos de los allegados al circulo de Maduro. Algún político y también algún general. Todo se irá sabiendo. De momento, lo que flota en la superficie es el desconcierto y, en gran medida, la comprensible decepción de la sufrida oposición venezolana dentro y fuera del país, porque Maduro cayó pero el régimen chavista sigue.