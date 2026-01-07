Creado: Actualizado:

Más allá del Gordo, el pasado fue el año del apagón y el año que ardió León. Oscuridad e incendios, gentes incomunicadas y echadas al monte a toque de campana mientras veían arder sus casas natales. No son en principio noticias frikis de los rincones del Diario, como las que destacamos por estas fechas, sino de primera plana, que, aunque no tengan la menor gracia, pues produjeron muertes, ensalzaron la idea de que tenemos una gestión propia del tercer mundo y eso porque el cuarto es el de la precariedad absoluta. Reforzar esa impresión de mal gobierno con tanta solvencia no era precisamente fácil en nuestro país, con una larga tradición chapucera, insolvente e improvisadora. Pero los dos partidos mayoritarios hicieron todos los esfuerzos que eran precisos para, sin pararse en gastos, conseguirlo: eliminar las tareas de prevención unos; invocar el impresentable «si lo necesitan, que lo pidan» los otros, como en la dana de Valencia, otro acontecimiento funesto del malhadado cuarto de siglo. Lo del Pacto Nacional sobre el Clima posterior solo fue otro volatín de los demasiado habituales en un presidente que llegó al cargo inmaduro y todavía no se cayó del guindo. No merece mayores comentarios.

Maldito año el que hemos vivido. Un curso repleto de desastres naturales y desgracias que podían haberse limitado con cierta previsión responsable, dejando un país a la luz de las velas y regiones enteras convertidas en sucursales del infierno o avenidas asolagadas por trombas de agua desatada. Con guerras y masacres sin fin en un mundo enloquecido, como si estuviera propugnándose para un gobierno de la inteligencia artificial, a falta de inteligencias naturales en el ejercicio del poder.

Y no aprendemos. Lo peor es que no aprendemos: nos rasgamos las vestiduras y lloramos lágrimas rabiosas en cada ocasión en que nos golpea la adversidad, pero seguimos edificando en antiguos cauces abandonados, prendiendo hogueras en agosto para asar unos chorizos y considerando una pandemia al fuego. Precisamos educación para la ciudadanía y unos gobernantes algo más preparados: uno ya no pide estadistas que piensen a décadas vista, sino políticos con más memoria que un pez, solventes para planificar al menos a medio plazo, que no sean conformistas con lo inevitable sino que le pongan trabas, elaboren planes de contingencia y dispongan todos los medios a su alcance cuando vienen mal dadas, incluso suspendiendo sus vacaciones.