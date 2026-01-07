Creado: Actualizado:

Por precisar mejor hay que hablar ya de Norteamérica del Norte para distinguirla de la Norteamérica del Sur que empezó a dibujarse manu militari en Venezuela con aviso a Cuba, Colombia, Méjico... Y en prevención van ya Groenlandia, Bolivia, Nicaragua... Y sin prevención alguna aplaude el alegre Chile pinocheto y la Argentina-Milei confirmando que «no hay peor esclavo que el que se entrega por su propia mano». Queda claro que para Trump el Cono Sur es el Coño Sur, el potorro al que puede lanzar su manaza impune (así dijo hacerlo con las mujeres para rendirlas por derecho) o apretarlo hasta el dolor exigiendo que le silben la música del telediario... y se la silban confirmando una vez más que Sudamérica es el patio trasero de Estados Unidos y que, como todo patio, tiene también su matón resacando la doctrina Monroe para llamarse Trumproe y lanzar un ultimatum que va de película de espías, intervención y terror: «Ahora nos encargamos nosotros». Malo va. «Yo estoy al mando de Venezuela», insistió ayer. Los analistas nos aclaran también que el Trump de la «América para los americanos» (del norte) legitima al Putin expansionista para que invada Ucrania entera, el antiguo dominio soviético y, ya puestos, la Europa del Pacto de Varsovia y sus vecinos nórdicos... y a Xi Jinping para anexionarse Taiwán, Mongolia y lo que le cuadre, África incluida. Así, el nuevo orden mundial pivotará entre tres imperios. ¿Y Europa?... a verlas venir sin verlas llegar. ¿Y España?... ya de sierva, ¿a quién elegir de dueño imperial?, ¿sería oportuno escoger a los chinos, ya que por ahí van posturas y huaweis?, porque tampoco lo tenemos claro con esa Norteamérica del Norte, civilización afín, sí, pero con un Trump que lo mismo te piropea hoy que mañana te folla o arancela. ¿Acabará reduciéndose todo a tener que elegir entre tres emperadores porque se nos acabó ya lo de reino soberano con una soberanía popular de pura pantomima?... El Becerro de Oro nos tienta la fe. Al Chulo Nuclear lo tenemos encima. Y el Diablo Amarillo nos pinta el cielo con fuegos de artificio. ¿Qué resistencia o rebelión podrá cabernos?....