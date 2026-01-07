El número de la Delta Force

Creado: Actualizado:

Entre elecciones y elecciones, se normalizó que un tipo en un todoterreno molido era un peligro y un trajeado en coche oficial, un héroe de la sociedad. Ahora, uno de los sujetos más repugnantes del sanchismo, del chavismo español, sentenció como un lujo el trayecto en coche con un ocupante. Hay vida ahí, porque ya matizaron que lujo es que vayan dos en el coche, y uno sea el chófer. Se pueden poner nombres y apellidos como ejemplo de que este fenómeno no se limita de los directores generales hacia arriba en la primera línea del frente con el que la administración asalta los bolsillos del contribuyente; se quedarían estupefactos algunos de los que renuevan en las urnas la fidelidad del borrego al sistema que los sodomiza sin reparos si repasan la nómina de funcionarios de medio pelo del sicariato este de las administraciones menudas, alimentadas con dinero fresco de Bruselas, que se dedican a quemar billetes mientras hincan el diente en la espalda de los administrados. Los que te joden con lo que pagas por gentileza de la legalidad trufada como ley cuando no es más que la extensión local de una directiva europea con condiciones que redactaron jichos a los que nadie votó. Esto te lo explican en los despachos del Helicoide de la avenida Peregrinos; y sin ponerse colorados, o más rojos. Claro que vuelven los impuestos, a tu balcón sus nidos a colgar. Cada vez, más gente espera al año electoral para tratar de desquitarse de los latigazos diarios que recibe a cuenta de los jerarcas sedientos que chupan la sangre del ciudadano de a pie, cada vez más empobrecido. Los grandes acosos y problemas que acometen a la base social se liquidarán sólo cuando acabe la fuente de financiación; como los grupos terroristas. No se ofenda la casta que vive del negociete. Pero entre las clases pobres, Donald Trump despierta expectativas, con este acoso pertinente a la Unión Europea, mientras ofrece tutorial de cómo agarrar a un sátrapa en la cama. Por si los Reyes no fueron espléndidos, los pobres de León saben de memoria las coordenadas que tienen que enviar para una incursión certera de la Delta Force. En marzo, vienen a por el voto.