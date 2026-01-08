Potencia con pre

Creado: Actualizado:

No cesa el tipo de dejar pasmado al mundo. Y enfurece. En su propia casa le retrató ayer su odiado presentador Jimmy Kimmel: «Trump es un criminal y un dictador que ha llevado a este país a la ruina financiera mientras él y su familia se han llenado los bolsillos... Si os preguntáis como son de importantes los archivos de Epstein para Donald Trump, resulta que son tan malos como para invadir Venezuela. El presidente es pillado en un escándalo sexual y entonces ataca un país más pequeño para distraernos. Y aquí estamos, distraídos». Y cómo no si ese juez de la horca no deja de salir en pantalla haciendo de payaso matón, de puto amo, de potencia que es pura prepotencia ridiculizando a sus aliados, burlándose de los venezolanos como la gente más fea que ha visto, adoptando la mímica del histrión exultante para avergonzar a Macron, ridiculizando los bailes de Maduro (mira quién fue a hablar), cagándose en todos los países que se oponen a sus propuestas y a los dos o tres días se la chupan (cita textual), anunciando invadir Groenlandia pasado mañana por la mañana, prometiendo adelantar la frontera hasta la misma capital federal de Méjico, instalando amenazas en el culo de Colombia, alardeando de tener el ejército más letal del mundo y hacer relucir sus pistolas de oro, montando fiesta legal en el 5º aniversario del asalto al Capitolio que él instigó... ¿Cuándo vio el mundo un cretino de semejante tamaño aupado al tantísimo poder de su cargo, más el que se arroga por su cara de dios blanco, petulante ario y corsario radiante?... La imagen de «no hay cosa más peligrosa que un mono con una navaja barbera en el Museo del Prado» se queda corta. Este mono no tiene sólo una navaja, sino el arsenal más mortífero del planeta. ¿Y no hay siquiera quien le tosa? ¿No está pidiendo que algún loco, ya que no lo hacen los cuerdos, le parta la cara o le calle la boca de soberbio barato? ¿Hasta donde la paciencia o la diplomacia cobarde tolerarán sus cabalgadas sobre desmán de ocho patas a este rey del cagachín con mil cañones por banda, viento en polla a toda mecha, no corta el mar, lo escabecha como chulo malandrín?... ¿cómo tomarse a broma a un tarao descerebrao?...