No sólo él

Que es narcisista, loco, borracho de triunfos, payaso y bocazas lo demuestra cada día en abundancia. Trump dinamitó toda capacidad de sorprender y lo que haga ya es del todo previsible en su lógica ilógica y zumbada... ¿invadir Groenlandia cagándose en Dinamarca, Europa y la Otan?... pasado mañana... ¿invasión de suelo mejicano para descapullar cárteles del narco?... en tres semanas... ¿repetir la misma machada en Colombia de la coca sin cola?... así que pasen tres meses, no hay prisa, paso a paso... ¿poner su bandera en la secesión de Somalandia?... ya lo ha hecho... ¿aliarse con Netanyahu para destripar ayatollahs en Irán?... ¡estamos trabajando en ello!... ¿capturar petroleros en aguas internacionales?... hoy mismo... ¿aumentar en un 50% el presupuesto norteamericano de Defensa para gozo y caja de la industria de armamento?... mañana se firma... ¿explotar en exclusiva las tierras raras de Ucrania?... espera a que acabe la guerra... ¿arrasar Corea del Norte?... ya le gustaría, pero allí manda otro loco... ¿incrustarse en Venezuela para no salir de ella en décadas o en jamás?... ya lo está cumpliendo... ¿ampliar su base de Guantánamo hasta La Habana y más allá?... no se descarta en cuanto les deje sin combustible, luz, pan y huevos...

Ahora bien, ¿si el perro se muere, se acaba la rabia?... ¿es sólo Trump el que ahí enloqueció?... ¿cuánta corte de políticos prepotentes y ricos prometidos le ensalzan y le alientan?... ¿cuántos millones de americanos gozan sus bravuconadas y le ríen las burlas?... ¿cuánta guardia pretoriana de militares, deas, fbis, cías, agencias de seguridad, ices, aduanas o deltaforces no están encantadísimos de que les dé licencia para matar o ahostiar dando tiros urbi el orbi?... Y más a más, ¿cuántos aquí, en su lejana y menospreciada España, están felicitando a ese Trump babayo e insolente rogándole incluso que haga con Pedro Sánchez lo mismo que le hizo a Maduro, esos grandísimos patriotas que le ofrecen nuestra nación para que la ocupe también?... ¿y qué extrema derecha es esta que no ve a la francesa Le Pen maldiciendo el neocolonialismo yanqui?... Esta es la verdadera tragedia: no sólo es Trump.