Robles 'ataca' con cautela Groenlandia

La ministra leonesa de Defensa, Margarita Robles, tiene un difícil tablero de operaciones. Con el Gobierno vigilado de cerca por sus apoyos de izquierda opuesto a cualquier aventura bélica y con Vox defendiendo a Trump, ayer hizo un ejercicio de prestidigitación. Aseguró que si EE UU decidiera apropiarse de Groenlandia, la respuesta de la Unión Europea no debería plantearse desde el punto de vista militar, sino desde el aspecto jurídico de respeto a la soberanía y al orden internacional. Pero también defendió que se trabaje de manera coordinada y con los aliados y aventuró en envío de soldados españoles. «Ya veremos, pero que quede claro que (lo que se ha enviado ahora) no son tropas militares, no es una misión militar, sino misiones de reconocimiento sobre el terreno».