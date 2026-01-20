La cuota leonesa en Adamuz le tocó a don Jesús

Creado: Actualizado:

El terrible accidente ferroviario acaparó ayer toda la actualidad nacional. En los telediarios y en las emisiones nacionales de radio se vio y se escuchó a un leonés, en primera línea, junto a los trenes. Se trata de Jesús Fernández, que desde el pasado marzo es el obispo de Córdoba. Según la Agencia Efe, don Jesús mostró «a las familias de las víctimas la solidaridad de la iglesia local y de la diócesis», y se puso a su disposición «para la ayuda que sea necesaria». Destacó «la solidaridad que se ha despertado, especialmente de los sanitarios que han estado toda la noche atendiendo a los heridos y a sus familiares», dijo el prelado, que visitó el pabellón municipal y el hogar del pensionista, donde se atiende a los familiares de las víctimas.