De capa caída

Creado: Actualizado:

La creciente sospecha de que un político retirado es un bandido inactivo, que ha dejado el gremio, no siempre resulta cierta. Ellos abandonan el patio de Monipodio, pero el patio no los suelta a ellos. Y no lo digo por los que pasan a presidir organismos públicos o a engrosar comités de dirección de bien nacidas empresas que les asignan sueldos millonarios por asistir a un par de reuniones al año, sino porque ya estamos viendo políticos que quedan en la calle, desahuciados del poder, y los pobres, sin las prebendas del Estado, se ven obligados a buscarse alguna fuente de ingresos en la que, quizá por mentalidad de partido, esté excluido el trabajo honrado. Hay revolucionarios que se han hecho empresarios de hostelería y expresidentes que han vuelto a la plaza que antaño obtuvieron por oposición, pero son los menos. Una gran mayoría se emplea en ese ancho eufemismo que engloba tantas cosas –legales mientras no se demuestre lo contrario– de mediadores, un oficio siempre un poco oscuro y muy fuera de pantalla. Se entiende ahora un poco mejor la renuencia de Mazón a dejar el cargo antes de tiempo, es decir, antes de que le tocara por derecho la sustanciosa herencia con que algunas instituciones galardonan a quienes las dirigieron durante un periodo determinado de años, sin considerar objetivos ni logros durante su desempeño, por simple escalafón.

En provincias, las cosas van más lentas y siempre son más pequeñas. Igual también es que hay menos a repartir. Y, aunque alguna indemnización elevada ha habido, y alguna presidencia sin concurso de méritos no ha faltado, en las últimas décadas, la mayoría son asuntos de la oficina de favores y colocaciones (y todo lo dicho lo abrigamos bajo el paraguas del «presunto»): nada comparable a los tiempos del fantasma Cándido y aquel inmenso pelotazo de la recalificación de Eras de Renueva. Hay quienes creen que la solución a este mal de nuestra democracia pasaría por exigir currículo previo a los aspirantes a políticos. Pero podría dejar huérfanas las listas electorales. La grandeza y la decadencia de una provincia, piensa uno ahora, también puede medirse por la magnitud de sus corruptelas. Y aunque en este tipo de cosas, de naturaleza secreta, nunca se puede saber, todo indica que estamos de capa caída. Un dato más que añadir al informe de daños de la pertenencia a una comunidad de éxito.