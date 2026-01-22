El gafe de salir a la calle en León

Creado: Actualizado:

Muy pronto se cumplirán seis años de aquellas movilizaciones masivas que llenaron las calles en León, Ponferrada o Villablino, para exigir un mejor futuro para la provincia. El hartazgo de la ciudadanía por el abandono y la falta de alternativas animaron a decenas de miles de ciudadanos a salir a manifestarse. Pero la cosa duró unos días. Al poco tiempo llegó la pandemia del covid, el confinamiento, y una Mesa por León que entre todos la mataron y ella sola se murió. Toda la economía de España se vino abajo y ya nadie se acordó de los problemas de León. La cosa da para pensárselo con lo ocurrido este domingo. De nuevo la sociedad se lanzó a la calle para exigir una solución para Feve. Pero en horas llegó la catástrofe de Córdoba y el grito lanzado desde León también se ahogó...