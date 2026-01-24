Las cosas que no

Creado: Actualizado:

Por lo mismo que sobran razones para vivir, también sobra no poco que estorba o mata. Anotando: Los voceros de la libertad que nunca escuchan al otro... el airado votante lerdo y el político granuja... la voz en alto y la trampa en bajo, el que grita al cielo y el mudo hurgamandero con despacho... la rotonda porque sí y el tren porque no... la codicia del poderoso corrupto que envidia el pueblo en secreto... los domingos por la tarde y los lunes todo el día... las frases lapidarias que escupe el móvil sin curarnos el hambre y la idiotez... la comida sin sal y el queso con ojos... la democracia bizca... el muro carcelón tras el que vive el miedoso... el tonto a las tres y el listo a las cuatro... los estuches de perfume mucho más grandes que el frasco... la fe en los mitos y el votar a pitos... las castas gremiales... el odio del tonto... las coces del gañán... los que hablan por boca de otros... la lengua zurda del periodista tuerto... la borrachera de lucecitas voceando fiesta comprada... el que pasa de adversario a enemigo... los cerebros plegables... el turista dueño de la pista... los que rezan con cornetas y tambores... la Virgen de los Esparabanes, reina y madre del pueblo cazurro... la chismosa que vive más en la cocina de la vecina que en la suya... que el Estado o el alcalde no vean lo mal que duermes... los bares sin periódico... las lágrimas en una anciana... la vejez en un niño... las camas separadas... que lo inmoral sea inmortal en los bancos... las sillas de diseño... las auroras con rosario... los gimnasios de lucir pijo o pija... irse a dormir sin hablar... las marcas que cantan como sirenas... la gaita que mata dulzainas... el tertuliano palinodias... la influencer de pintar morros y marcar chirri... el arte de birlibirloque... hablar sin saber... callar sabiendo... las plantas artificales en bares, lares y portales... las homilías de cura huero... los rezos del rico... cerrar escuelas... comer solo... andar en fila... el cagasentencias en bucle... el sandwich vegetal... el rubio de bote... la ropa leoparda... el uniforme... el gorrón y su puta madre... los que regalan su oreja al correveidil y su boca al juez de la horca... y «que alguien escupa sangre pa que otro viva mejor» (canta Cafrune, repítase cada día)...