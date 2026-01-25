Diciendo no

Creado: Actualizado:

Digamos que sí, pero digamos también no. Vayamos de las cosas que mueven a vivir a las cosas que sobran o complican la vida. Visto lo que vemos, la lista se alarga. Anota algo más de lo que no debe ser: ... la gasolina del rencor en un alma a pedales... el trabajo que no se disfruta... el pánico a llevar el corazón por fuera... los pantalones campana... la risa floja... la costumbre y su puta ley... el imperialismo que nos invade y el nacionalismo que nos anida... llevar la razón sabiéndose equivocado... la soledad de cualquier abuelo... el ombigo en alto y el mundo alrededor... la incultura del político y el fanatismo de su votante... olvidar de dónde se viene... creer saberlo todo... la tortilla sin cebolla... seguir el camino de otros huyendo del propio... levantarse antes de amanecer... babear con el rico ignorando al pobre... viajar en tropa... lo que come el grillo (poquillo)... las paredes de cristal opaco... la música que vocea... la cecina de oveja colada de castrón... ser un cabrón porque así es el mundo... el negacionista ignorante y atrevido... las croquetas de morcilla... los cerebros romos como punta de colchón... los ojos babosos... las palabras sobonas... el yogur de maracuyá... el que odia a los perros por amar a los gatos... los grupos de guasap con espoleta retardada... el tendero o dependienta que llama cielo, reina o mi amor a la clientela... la terribilitis... el que no devuelve un libro prestado... el periodista cretino que mete siempre en titular un «no te lo puedes perder»... las que despiden solterías con una diadema de pollas... los bailes virales y el rosa vírico... el cazurro respondiendo a un ¡buenos días! con un ¡serán pa ti!... la ropa que pasa de moda... las pastillas de psicólogo... el dueño de la verdad... la quejumbre del leonés carraca... los ceniceros que guardas si ya no fumas... la bachata... los conservadores que se quedan en conservaduros... el calentamiento global y el mental... la desmemoria programada... el periodismo con adjetivos de feria... la mariconería barata imperando en teles... los tintes y la puta gracia de Trump... el chorracéutico... y aplazar para mañana lo que has de combatir hoy... pues «lo primero es antes»... (y todo sin dejar de sonreír).