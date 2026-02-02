Un lunes de expectativas para León

Creado: Actualizado:

León presenta este lunes su candidatura para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública, en una comparecencia en la que estará presente el presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge, el presidente de ColproLeón, José Antonio Cuba y el alcalde, José Antonio Diez, además de representantes de la Junta de Castilla y León, la Diputación, la Universidad de León y el Sindicato Veterinario de Castilla y León. León se posiciona como una candidata fuerte gracias a su potente ecosistema biosanitario, que alberga uno de los clústeres biofarmacéuticos más importantes de España y por ser referente en la industria de la ciberseguridad.