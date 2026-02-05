Melania, la película

Creado: Actualizado:

Lo malo de vivir en provincias es que las novedades cinematográficas llegan con retraso. Este fin de semana hubiera deseado ver Melania, la última superproducción de Naranja Films, pero todavía no estaba en cartel. Una pena. Leo que al estreno en Madrid solo asistieron diez personas y eso me preocupa. A ver si Trump se cabrea y amenaza con invadir los Monegros, donde seguro que hay tierras raras, o, peor aún, nos ofrece 700.000 millones de dólares por Cataluña. Eso le permitiría a Puigdemont soñar con ser la Delcy Rodríguez del Ampurdán y pondría en una situación delicada a Sandiego Obescal, patriota y sin embargo mascota muy querida del tío Donald, al nivel del pavo de Acción de Gracias.

Supongo que el documental sobre la primera dama entrará en los premios Óscar del próximo año. Si una película de negros zombis se ha llevado dieciséis nominaciones, una señora tan guapa y elegante no puede recibir menos de treinta. Además, al menos desde El coloso en llamas no veíamos un casting tan redondo. La incorporación del agente Bovino, calabrés disfrazado de Sonderkommando, ha sido impactante, aunque yo sigo prefiriendo a su jefa, la secretaria de Estado Kristi Noem, «agricultora y participante en concursos de belleza».

Espero que al final del documental se desvele la verdadera naturaleza de Melania. Hasta ahora se manejan tres hipótesis: a) es un robot y va a pilas, lo que explica que a veces entre en modo ahorro de energía; b) es una alienígena enviada desde Orión para acelerar la destrucción de nuestro planeta; y c) es una señora normal que se ha enamorado de Donald Trump. De estas tres opciones, podemos descartar ya la última por inverosímil.