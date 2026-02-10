El pulso de una provincia: 120 años de memoria y un horizonte por conquistar

Creado: Actualizado:

Hay instituciones que, por su longevidad y su calado, dejan de ser una empresa para convertirse en un patrimonio compartido. El Diario de León alcanza sus 120 años de vida y lo hace no solo como un testigo de la actualidad, sino como el hilo invisible que ha cosido la historia de nuestros pueblos y ciudades desde aquel 1906 que hoy nos parece tan lejano. Desde Astorga, miramos esta efeméride con el respeto que otorga la veteranía compartida. Nuestra ciudad, bimilenaria y culta, entiende bien lo que significa resistir al paso de los siglos y adaptarse a los cambios sin extraviar la identidad por el camino.

El Diario ha sido, durante más de un siglo, el encargado de llevar la voz de la Maragatería a cada rincón de la provincia. Pero celebrar este aniversario no puede ser solo un ejercicio de nostalgia o de mirar las hemerotecas con melancolía. La responsabilidad de quienes ostentamos una representación pública, y la de un medio de comunicación de referencia, es preguntarnos qué León queremos para las próximas décadas. 120 años de tinta deben servirnos de base para proyectar el León del futuro. Ese León que deseamos no puede nacer de la resignación. El futuro de nuestra provincia pasa, necesariamente, por recuperar la confianza en nuestras propias capacidades. No somos una tierra de paso, sino un enclave logístico estratégico que debe conectar el noroeste con el resto de España. El León del futuro debe ser el de la soberanía basada en sus recursos: desde el sector agroalimentario de primer nivel que nace en nuestras vegas y viaja a infinidad de países, hasta una industria tecnológica que fije población joven en nuestros núcleos urbanos y rurales. Desde la Alcaldía de Astorga, entendemos que el futuro de la provincia no se escribe solo desde la capital, sino desde el equilibrio entre sus comarcas. El León que viene debe romper definitivamente con el aislamiento que a veces nos autoimponemos. Necesitamos una provincia donde el patrimonio —ese que en Astorga cuidamos con celo— no sea solo un recuerdo de piedra, sino un motor económico vivo. Queremos un León que lidere la transición energética de forma justa, aprovechando nuestra riqueza natural pero sin hipotecar el paisaje ni el modo de vida de quienes custodian el territorio. La despoblación no es una maldición inevitable, es un reto político de primer orden. El León del futuro debe garantizar que un joven de la Maragatería, de la Cabrera o del Páramo tenga las mismas oportunidades de emprender que quien vive en una gran metrópoli. Esto exige infraestructuras reales, no solo promesas de papel, y una digitalización que no deje a nadie atrás. El Diario de León ha sabido transformarse para seguir informando en la era digital; ese mismo espíritu de adaptación es el que necesitamos aplicar a nuestra gestión pública y a nuestra economía. En un tiempo donde la información es a menudo volátil y el ruido ensordece el debate público, la existencia de una cabecera centenaria es un ejercicio de salud democrática. Para un alcalde, pero fundamentalmente para un vecino más, abrir el periódico sigue siendo ese gesto necesario para entender la realidad de lo que nos rodea. Es la seguridad de saber que lo que ocurre en nuestras calles tiene eco y relevancia en el conjunto de León. Ciento veinte años después, el reto no ha cambiado: contar nuestra tierra con rigor y con la mirada puesta en lo que nos une. Mi más sincera enhorabuena a quienes hoy sostienen esta cabecera y a quienes la hicieron grande en el pasado. El futuro es una página en blanco que debemos escribir con la misma determinación con la que nuestros antepasados levantaron esta provincia. Que el Diario de León siga siendo, por muchas décadas más, el espejo donde Astorga y todo León se miren para reconocerse como una tierra con orgullo, con voz propia y con un porvenir que estamos obligados a construir hoy mismo.