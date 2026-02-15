Un documental sobre el Gordo de Villamanín

Creado: Actualizado:

La semana que ahora termina ha sido agitada para los implicados en el escándalo de las papeletas del Gordo de Villamanín. Después de las convocatorias para el registro presencial de los boletos y la multitudinaria rueda de prensa de los miembros de la Comisión de Fiestas con sus letrados y asesores jurídicos, las aguas parece que están volviendo a su cauce y los nervios van pasando. Por las calles de Villamanín destacaba este miércoles la presencia de un equipo de filmación, una productora independiente que está grabando un documental para venderlo a una plataforma. Parece que dicen que los beneficios irán al fondo común de los premiados...