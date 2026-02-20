La chapa de «Hulk»

Creado: Actualizado:

En la última ceremonia de los Globos de Oro, el actor Mark Ruffalo caminó por la alfombra roja con una chapa en la solapa. ‘Be Good’, ponía. Es decir: sé bueno. El pin era un alegato contra el Servicio de Control de Inmigración (ICE) de Estados Unidos, en memoria de Renee Nicole Good, una mujer de Minneapolis a la que los agentes tirotearon. Good tenía 37 años y era madre de tres niños. Los agentes dijeron que los había atacado y que por eso dispararon.

Imagino que una poeta en un coche familiar en la acera tiene que acojonar a estos ‘Madelman’ con escopetas, y se defendieron, claro. El mensaje de la solapa de Ruffalo era preciso, inequívoco, un verso en sí mismo, pero el alegato moral que exhibía el actor en la gala se diluyó a los días. Desde entonces, apenas se ha visto. ¿Ha dejado el cine de ser reivindicativo fuera de las salas?

El Festival de Cine de Berlín se celebra estos días bajo el foco de esa polémica y está redefiniendo el papel que tienen los que cuentan nuestras pasiones, nuestro presente, nuestras miserias, y construyen nuestros héroes en ficciones. Narrar conlleva una implicación, una mirada, pero cuando se apaga el proyector, ¿se debe apagar lo demás?

El presidente del jurado del festival, Win Wenders, ha pedido a sus colegas «mantenerse al margen de la política», pero ayer un grupo de actores y cineastas ha pedido a la Berlinale que condene el genocidio de Israel en Gaza. Wenders, autor de ‘París, Texas’ o ‘El cielo sobre Berlín’, señaló que hay «una gran discrepancia entre las personas que quieren vivir sus vidas y los gobiernos que tienen otras ideas» y que aunque las películas abordan esas discrepancias, « pueden cambiar el mundo en un sentido político». Quizá sea cierto, pero resulta ingenuo pensar que el silencio no cambia la política. El cine siempre ha sido un altavoz que se valía de la fama para interferir en el discurso social.

El debate no es nuevo; ¿cualquier altavoz es válido para mostrar un compromiso o exhibir una idea? Un futbolista al que le pagan por meter goles, ¿puede o debe protestar por la invasión rusa a Ucrania? Un actor al que le pagan una millonada por convertirse en ‘Hulk’, ¿puede o debe exhibir su desacuerdo por la políticas migratorias de Trump? Una alto cargo de un ayuntamiento, ¿puede dimitir por «apoyar la veracidad» de una acusación de acoso sexual o debe limitarse a hacer su trabajo? ¿Un policía nacional debe cumplir las órdenes de sus superiores y encubrir una supuesta violación, o puede desobedecer? Ojalá todo fueran películas, pero a diario la realidad nos interpela y nos pregunta qué entendemos hoy en día por ser bueno.