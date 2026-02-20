Ese regalo

Creado: Actualizado:

Ah, el arte de regalar. En la pasada Conferencia de Munich, Pedro Sánchez ha regalado una edición del Quijote al gobernador de California, Gavin Nweson, uno de los demócratas más enfrentados al gigante. El tiempo demostrará que lo único que este tuvo grande fueron las corbatas y el ego. Supongo que el regalo se lo sugirió a Sánchez un asesor, que no todos son como ese de cuyo nombre no quiero acordarme; además, este le habría aconsejado una novela picaresca, también excelsa literatura nuestra, pero el Quijote fue precisamente respuesta a la visión pesimista del ser humano, que encarnan los pícaros. Melancólico y derrotado, el caballero andante nunca perdió su fe en la fraternidad. Creo divisar por la fotografía que la edición es la del Instituto Cervantes, publicada en 2005, con el rostro del alcalaíno interpretado por Eduardo Arroyo. ¿Y si ya lo tiene?, se preguntarán. No importaría. El Quijote es libro que puedes tener «repe», pues aunque el texto se mantenga idéntico o casi, cada edición es distinta en función de quien haga la introducción y las notas.

El regalo incluía un guiño cómplice: estaba en español; aunque las traducciones al inglés son estupendas, ya desde el XVII. También, lo tuvo el libro que el gobernador le regaló a Sánchez: El cuento de la criada: de Margaret Atwood, una obra sobre un inquietante mundo distópico, que admite similitudes con hoy. «Lo de Trump puede ir a peor, pero esta es una etapa superable», acaba de declarar ella con pragmatismo esperanzador, a sus 83 años.

Y sí, sería inútil remitir otro ejemplar al falso gigante; es mandatario antiquijotesco y carece de compasión, principal virtud de don Quijote; en Minneapolis, este habría arremetido contra los perseguidores. En fin, regalemos saber. Vivir es muy duro, si fuéramos libros ¿quién no tendría erratas? En León, tuvimos a un político que —en privado— se jactaba de no leer, pero cada vez que le preguntábamos en el Día del Libro, cuál estaba leyendo repetía rotundo y circunspecto: «los Episodios Nacionales»., de don Benito. Un año, estuve tentado a preguntarle cuál, pero me contuve… quizá, habría contestado «El sulfato atómico». Uf. Un gran clásico nacional, pero de Francisco Ibáñez. Ah, la vida… ese regalo.