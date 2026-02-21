Creado: Actualizado:

Desde que el mar tiene orillas el primer impulso de quien alcanza poder o riquezas es joder, dicho sea en el doble sentido del verbo: destrozar a alguien... o follar sin duelo... porque el oro o la potestad garantizan, si no ya el derecho (y el de pernada o venganza lo eran), sí la impunidad del «porque yo lo valgo y puedo». Que el pontífice de la Policía Nacional (ese último caso que hace crujir los cimientos de la fe en las instituciones) demuestre que se puede joder en sus dos significados sólo es un ejemplo más de la multitud de casos que arrastra la Historia y que agranda este «hoy más que ayer, pero menos que mañana». Es ese poder cuya primera urgencia es cerrar bien el cofre y abrir sin más la bragueta. ¿No lo deja bien claro el poblado universo de poderosos e ilustres fornicadores que orbitaban alrededor de un astro rey llamado Epstein?... ¿cuántos caben en los dos millones de sus archivos que se han hecho públicos y cuántos más en los que jamás conoceremos?... ¿y cuántas de las víctimas de abusos de un poderoso se atrevieron o atreven a denunciar, cuántas se refugiaron en el silencio o en el miedo huyendo de una mayor crueldad social o laboral y cuántas hasta se vieron incluso culpables?... Véase que todo lo que acabemos conociendo de este mal que «no es de ahora» es tan sólo la punta de un iceberg más grande que Groenlandia entera.

Esa incontinencia, esas braguetas cañoneras, ese irrefrenado impulso follador de quien abusa de su autoridad, superioridad coercitiva o dinero silenciador es dar licencia para imitarles a quien, sin tener fortuna o posición, ejerce abuso bruto o violador en callejón o descampado, en un colegio, en la familia, en un club deportivo, en la sacristía, en la manada... ¡esa incontinencia!, ese ¡la jodí porque era mía!... Pero que esta vez se haya visto en las más altas instancias de la policía que fabricaron durante meses una losa de silencio y complicidad, quintuplica la responsabilidad y toda la pena que le cabe al caso. Y después va ese tipo (al que no se cesó en el acto como exige el tamaño del delito) diciendo además que dimitió para defender mejor su inocencia... ¿ni una mínima vergüenza?....