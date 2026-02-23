Por si te vale

Creado: Actualizado:

Viniste a tu casa (mi madre diría «a por atún y a ver al duque»), cafelito debías y opinión me pides al volver a tu facultad de Ciencias de la Información de la que en breve saldrás de periodista. Y no sé qué decirte que no sea perogrullada elemental: Que sólo la verdad sea tu patrón; y aunque «siempre hay dos verdades, pero una no puede contarse», decía Camus, no dejes de anotarla y guárdala para noticia algún día; la verdad jamás muere; así que nunca des por buena la cara de lo que veas o te enseñen; la realidad tiene espalda que se guarda o culo que se esconde; dale una vuelta entera y quizás la descubras... Si te llaman «cuarto poder», ni te lo creas, tu vagón va enganchado a los tres que te preceden y su velocidad sólo la fija la locomotora, que es el dinero yendo a su puta bola o interés... Admite que cada vez que escribas cometerás una injusticia: siempre habrá otro asunto o ignorarás a otra gente con igual o mayor mérito para ser noticia... Huirás de ser tú esa noticia como hace hoy tanto tirtillas vocinglero asomando en teles o papeles; tú sólo eres los ojos que los demás no tienen, tu cara no es lo importante, sal de foco... Cuando alguien te sople un brillante secreto, ten por seguro que el principal interesado en difundirlo es él; averigua por qué... Siempre serás un testigo, jamás un juez, aunque a menudo tu relato habrá de llevar en sí toda una sentencia... Cada palmadita que el poder te dé será una tachadura en tu crónica; con ella sólo busca espantar el miedo que en realidad te tienen... Jamás aspires o te resignes a ser gabinete o jefe de prensa en organismo o empresa por más que te obliguen las penurias de este oficio; ahí sólo eres propaganda y ocultación, justo lo contrario del periodista que ya no serías... Tu trabajo te colocará a menudo cerca de los ríos del dinero, pero no son zonas aptas para el baño y los periodistas que ahí se zambullen sólo pueden flotar haciéndose el muerto... Y recuerda que las ruedas de prensa sin preguntas son como las de molino; abstente de comulgar; y con los comunicados oficiales, cuarentena... En fin, que si no te vendes, te será nada rentable el oficio, pero te ofrecerá el paisaje del halcón.