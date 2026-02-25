Creado: Actualizado:

El debate parlamentario sobre la prohibición del burka brilló a un nivel poco habitual. Ninguno de los oradores pareció haberse leído el Corán ni la jurisprudencia sunní, lo que facilitó la discusión arrabalera entre los pelayos de Vox, que viven atrapados en el año mil, y la izquierda confusa.

A mí me gustó de manera especial la intervención posterior de Patxi López, gran muftí de Portugalete, cuya pirueta verbal podría valerle en los próximos días una condecoración de los ayatolás. Es una pena que haya muerto el mulá Omar. Si no fuera porque en Afganistán a los homosexuales los cuelgan de una grúa y por lo tanto conviene extremar las precauciones, me imagino al viejo mulá guiñándole el ojo sano mientras le susurra dulcemente al oído: «Tú sí que nos entiendes, Patxicito mío!». El portavoz socialista en el Congreso hizo gala de su acreditado feminismo al responder: «No nos parece bien su uso, pero para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa y por eso debemos ser muy cuidadosos». Algunos o algunas, qué hermosa e igualitaria expresión. Puede que conozca Patxi algunos que llevan burka y debemos fiarnos de él porque, salvo que vayamos levantándoles las faldas, no podremos confirmar un dato tan relevante. Quizá nos estemos equivocando y por las calles de Kabul anden ahora hombres y mujeres metidos en sus burkas, gozando a tope de una libertad religiosa unisex y sin sentir ninguna presión estética. Lo raro, Patxi, es que por la televisión solo se vean tipos con barbas. ¿Serán tal vez ateos? ¿Acaso a ellos no les permiten disfrutar de ese beatífico símbolo religioso? ¡El mundo está lleno de injusticias!