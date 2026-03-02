Alubias y lentejas para mesas de nivel

Creado: Actualizado:

La IGP Alubia de La Bañeza y la IGP Lenteja Tierra de Campos son las dos marcas de calidad leonesas que se degustan en la Semana de las Legumbres que tiene en marcha desde el pasado viernes Paradores y que se desarrollará hasta el domingo. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor las legumbres autóctonas con identidad e impulsar y desestacionalizar su consumo, evidenciando su versatilidad en la cocina. En las recetas que se pondrán sobre el mantel, destaca el plato Alubias de riñón de La Bañeza-León a la bañezana y las lentejas de Tierra de Campos con verduras y curry rojo. Y como acompañamiento también se ofrecen pimientos del Bierzo