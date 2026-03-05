CORNADA DE LOBO
Patriota a esgalla
Dime de qué presumes... así empieza un refrán español de fina ojiva... y te diré de qué careces. Dime cuánto patriotismo llena tu boca y te diré cuánto vendepatrias se agazapa en tu secreto. Dime lo patriota que eres y ganas dan de darte manguerazo de realidad o guantazo de vergüenza ajena. Cuando ibas de patriota cazurrastur de la tribu brigaecia no dudaste en traicionar a tu hermano astur cismontano de Lancia y vendiste la patria y tu alma a Roma esperando favor a tu felonía para que todo lo astur muriera en olvido letal. Cuando ibas de hispano-romano no tembló tu pulso en hacerte suevo para después darle pase al visigodo que disolvió tu reino. Cuando ibas de patriota hispanogodo furioso con la degeneración de Don Rodrigo no titubeaste en darle abrazo al moro Tarik para que cruzara el Estrecho en tu ayuda fiándolo a su bondad que nos costó perder la península y tardar siete siglos en reconquistarla. Cuando ibas de gran conde y patriota leonés te aliaste con el califa moro para casar a tu infante con su hija y así batallar mejor contra tu rey o tu hermano portugués o castellano. Cuando pregonabas defender a España le diste la llave de la nación a Napoleón y a los Cien Mil Hijos de San Luis para que la gobernara y saqueara a modo. Cuando te predicabas como españolista y «mucho español» no le tosiste al Franco que se rindió ante el que nos robó Cuba o le dictó bloqueo internacional cediendo patria para que Estados Unidos fijara aquí bases «convirtiendo a España en su portaviones» (lo clava Sergio del Molino). Y ahora que tu patriotismo vociferado se desgarganta para pillar voto por el rabo vestido de voxeador y prometiéndotelas, arremetes contra un gobierno que ha negado las bases españolas (lo mismo Inglaterra) a un delirante Trump emperrado en una guerra de incierto final y prefieres humillarte ante potencia extranjera prepotente antes que defender la soberanía que como español te obliga, ya que tanto lo cacareas sin importarte que tu patriotismo a esgalla esconda a un cobarde a troche. Y ahora que Trump quiere jodernos de plano con infamante chulería inaguantable, ¿le aplaudes y cierras la boca?...