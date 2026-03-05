Sánchez, un problema para cada solución

Creado: Actualizado:

Los socialistas Javier Alfonso Cendón y Nuria Rubio visitaron ayer el mercado de la Plaza Mayor. Se supone que fueron allí para comprar productos locales y al mismo tiempo vender asuntos internacionales. Irán metido de lleno en la campaña electoral de Castilla y de León. Cendón y Rubio defendieron con ahínco a Pedro Sánchez en su titánico esfuerzo de encontrar un problema para cada solución. Es notable el ejercicio de funambulismo que hace el presidente del Gobierno para defender lo uno y lo contrario. Según su teoría, el Gobierno de Irán, el de los ayatolás, es el demonio y hay que combatirlo con furia, pero a besos. El sentido común y el feminismo piden que la represión y el burka desaparezcan, pero los socios le hacen gritar eso de No a la guerra. Nada hace extrañar que este hombre adelgace por momentos, porque sopla y sorbe a la vez, actividad que conduce inexorablemente a la esquizofrenia y a la inanición. Por mucho que se empeñe en decir lo contrario, Diario de León cuenta hoy que ese embargo que amenaza Trump con establecer contra los productos españoles afectará y mucho a León.

Por su parte, el PP ha sacado pecho de la situación de la Sanidad. Mejoras en Pinilla o El Ejido, inversiones en los hospitales de León y El Bierzo. Pero, la noticia es la presencia de Alberto Núñez Feijóo en la provincia. Los peperos quieren en León gente que sume y no reste. Mañueco hace su trabajo. Feijóo suma, Rueda suma, Ayuso suma, hasta Cayetana suma. El resto resta. Valga el juego de palabras para introducir una variante: en Extremadura, lo que ayer se restó quizá se sume en 48 horas. No sé cuántas cuentas hicieron ayer en Villablino los seguidores de Abascal, pero habrán contado al que va detrás, de apellido Pollán y nombre Carlos; o sea, que en el mitin en la cuna de la minería había cien personas, la mayoría jóvenes –muchos sin derecho a voto-, más Pollán, gritando eso de Abascal presidente sin darse cuenta de que estamos en elecciones en Castilla y en León, pero no en España. Conviene insistir en que los problemas de aquí, deben resolverlos los políticos de aquí. Para problemas los de UPL en el alfoz. Alicia Gallego y sus huestes se fueron de pueblos, pero cerca para volver a comer a casa. Alfoz es una palabra en alza para los leonesistas. Tuvieron buen resultado en el 22. La duda es si San Andrés del Rabanedo es, hoy en día y para la UPL, alfoz o arrabal. Se diría que arrabal, que tiene una connotación más cutre y donde además no parece que se quieran acercar demasiado dado el desastre del mandato de su colega la alcaldesa. Lagarto, lagarto, que en los arrabales tiran piedras.