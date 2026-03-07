Creado: Actualizado:

Los ecos de la guerra nos infectan el día y roban medio telediario, pero son tambores lejanos, tedioso asunto ajeno que sólo sentimos en el atraco del surtidor o en la Bolsa acatarrada. ¿Los muertos?... pocos parecen para el trepidante ruido de tanta mascletá y siempre durmieron fuera de nuestro corazón. ¿Los matones?... ya lo eran antes de esto y de estallarles la vena de la sien. ¿Los daños colaterales?... son la banda musical de estas Hazañas Bélicas. ¿Y el final de esta guerra?... como en todas las anteriores, ganan siempre los mismos, los que fabrican el con qué y los que se reparten un botín que siempre les parece escaso esperando volver un día a por más. Recuerda, eso pasó en la Guerra de los Seis Días de Israel contra la alianza árabe, en la de Irak contra Irán y después contra Kuwait, en la del Trío de las Azores contra Irak, en la de Afganistán, en la de Yemen, en las de Siria, en las kurdas, en el Líbano... Puede decirse que en toda esa geografía la guerra les va en el adn (y en el desayuno) desde que la Biblia hizo a Yahvé su cronista y el Corán a Mahoma su profeta. La sangre en el suelo es de antiguo gran alfombra de nudos para los vivos con botas y escalera al cielo para los muertos sin ellas. No tienen remedio. Los masais han de matar un león para ser hombres y a esta gente les va con matar al vecino... o a un hermano si sunnies y chiíes se azufran hasta la extenuación. Y si ahora entra en danzas el primo americano de Zumosol dándole pista al hebreo, filisteos son todos. Y los que no aplaudan en el corro de las naciones, amigos del enemigo.

Decía Lincoln «destruyo a mis enemigos cuando los hago amigos» y Trump, que sin duda no le lee, lo entiende como «fulmino a mis enemigos y así sólo quedan mis amigos», echando un reojo a lo que argüía Hitler: «si ganas la guerra, no tienes que dar explicaciones». Entonces, ¿nos viene aquí el acabose? Quiá. Cuando los que ganan vean que también pierden algo o demasiado o el precio del petróleo les grite o haya que reponer arsenal, dirán que fue buena la represalia, dejarán todo hecho una mierda y darán por escrito el prólogo de la próxima gresca.