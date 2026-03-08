Un día más o un día menos

Creado: Actualizado:

El día de campaña se ha puesto extraño. Viaja entre el Zapatero que pidió el viernes que se le reconociera que era el más leonesista del mundo, el Mañueco, que tiene en su adeene político pensar en el enemigo socialista y el amigo extraño de VOX, y el Abascal que en León se puso metafórico diciendo que León no ruge porque está secuestrado (que es casi lo mismo que habría dicho en Segovia), resulta que ya todo el mundo sabe que al que hay que robar votos es a UPL.

Deben estar contentos los leonesistas, que, sin hacer nada, son el enemigo a batir en una provincia en la que no sabemos si vamos o venimos, en parte porque UPL tampoco sabe si va o viene.

Hoy, domingo, debe ser un día para la primera reflexión. El sábado 14 es el día de la segunda. En esa jornada que todo el mundo llama día de “déjame en paz que ya me aburrí de mítines” es muy posible que todo el mundo ya haya metido su papeleta en el sobre que meterá en la urna. Pero, hoy domingo 8, es momento de pensar en la igualdad. El día de la mujer, no confundir con el día del feminismo, es en el que los partidos deben explicar qué hacen para que todos nos sintamos iguales en un país moderno como es el que tenemos. En este caso, en contra de lo que siempre dijo McLuhan, el mensaje está por encima del medio. Sobre todo porque cuando él lo dijo no existían las redes sociales y no había millones de imbéciles poblando el universo de robots que envían soplapolleces, mensajes politizados y mentiras y también un ejército de descerebrados dispuestos a creerse todo aquello que se acerca a lo que ellos mismos piensan pero no se atreven a decir.

El día ha dejado varios mensajes en León. Aquellos que siguen a Abascal, y a Pollán, que siempre está detrás, tapadín, son tifossi. Daría igual que en el mitin en la ciudad de León dijera que es fan de la Ponferradina o que dijera que es del Tardajos. Le aplaudían igual porque al ir al encuentro con el amado líder dejaron el cerebro en casa. De los de Podemos, Sumar y sucedáneos dudo de su cerebro, pero eso es para otro día.

El segundo mensaje es que el PSOE no tiene otro mensaje que el de decir que Mañueco es malo, Lucifer hecho carne, y que si se pone malo no podrá ir al médico hasta diciembre de 2030.

Y el tercero, que siempre he pensado que para que uno se piense comprar jamón en vez de comprar cecina alguien le tiene que mostrar un por qué. Y si no lo sabe, quizá debe seguir comprando lo mismo de los últimos 39 años.