Las marchas del 8-M, memoria democrática

El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática las manifestaciones feministas del 8 de marzo por su «especial relevancia en la consolidación de la igualdad y los valores democráticos». Instaurado en 1975 por Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer, el 8-M recuerda la primera gran manifestación de obreras textiles en Nueva York de 1857. Estas movilizaciones, dice el Ejecutivo, se han convertido en «mareas democráticas y de homenaje a mujeres que han liderado la lucha por la igualdad y fueron ejemplo para futuras generaciones». Las históricas marchas de 2018 y 2019 demostraron que el feminismo es una gran corriente democratizadora.